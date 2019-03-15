توقف عن رمي بذرة الأفوكادو.. علاج فعال لهذه الأمراض

كشفت دراسة حديثة أن الجزء الأكثر صحة في ثمرة الأفوكادو هو البذرة التي تتوسط الثمرة والتي يرميها معظم الناس، بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا، فإن مستخلص بذور الأفوكادو يعمل على تقليل الالتهابات المختلفة، حيث يقول الفريق إن المستخلص من بذور الأفوكادو يمكن أن يتحول إلى عنصر غذائي، أو حتى يستخدم كدواء.



وأوضحت الدراسة أن بذور الأفوكادو يمكن أن تكون علاجًا لعدة أمراض منها العديد التهاب المفاصل والسرطان والتهاب القولون وأمراض القلب.