رالف جوثوني لـ صدى البلد: الجسر الموسيقى حقق نجاحا كبيرا في القاهرة لشغف المصريين بالطابع الكلاسيكي.. أحب مصر وأشعر فيها بالأمان.. وسوزان: الفن يوحد الشعوب رغم اختلاف اللغات

الفكرة بدأت 2002 وبدأنا التنفيذ في 2007

المصريون لديهم شغف بالموسيقى الكلاسيكية

أحب مصر وأشعر فيها بالأمان

المصريون أظهروا تقديرهم للفن خلال ثورة يناير



بداية نود ان تحدثنا عن الجسر الموسيقي المصري الفنلندي.. كيف وصلت إلى فكرته؟ وما الهدف منه؟



الفكرة بدأ تنفيذها في عام 2002، عندما حضر إلى مصر في قصر المنسترلي، وقابل شخصية مشهورة جدا في مجال الفنون، وهي سوزان صابر، وأيضا عازف البيانو رمزي يسى.



وتحدثت مع سوزان ويسى عن الشيء الذي يمكن أن يقدموه في المستقبل كتعاون، عندما التقوا في 2002، في مصر، «وأحد أصدقائي الأعزاء وهو طارق شرارة يعمل في مجال الموسيقى التصويرية، كان يشغل منصب مستشار وزير الثقافة في ذلك الوقت، وشجعني على أن أبدأ في هذا النوع من التعاون بين البلدين».



وبالفعل الفكرة بدأت تختمر في عقلي عن التعاون المشترك الذي يمكن أن نقدمه في مصر، «وفي عام 2004 قمت بتنظيم رحلة بحرية موسيقية من الأقصر إلى أسوان، وكان على متن هذه الرحلة البحرية مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال السياسة وشخصيات مجتمعية وأيضا مشاهير في فنلندا، وكان بين هؤلاء رئيس فنلندا السابق مارتي أهتيسآري، وهو الرئيس الفخري لأكاديمية الموسيقى التي أعمل بها، وبعد هذه الرحلة البحرية في النيل، عدنا إلى القاهرة والتقينا بعض الأصدقاء من الأوبرا، وبدأنا نخطط لموضوع الجسر».



س/ وما الهدف منه؟



في عام 2007 بدأنا مشروع الجسر الموسيقي، وفكرته باختصار تهدف إلى أن مجموعة من الأساتذة والخبراء في مجال الموسيقى يحضرون إلى مصر برعاية السفارة الفنلندية في القاهرة، ويقومون بإعطاء دروس للمحترفين والشباب المصريين، وبعد هذه العروض تتم دعوة بعض النابهين والناجحين لحضور مهرجان سافولينا في الصيف في فنلندا.



فالمهرجان بصفة عامة يهدف إلى نقل خبرة أشخاص مخضرمين في مجال الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقيين الشباب في مصر.



س/ وما جديد النسخة الحالية من المهرجان؟



مهرجان الجسر الموسيقي المصري الفنلندي يتم تنظيمه بصورة سنوية، ونسخة هذا العام هي النسخة الـ11، ولدينا هذا العام عدد كبير من الطلبة الذين يريدون التعلم معنا، إذ إنه لدينا اليوم 70 طالبا وطالبة في ورش هذا المهرجان، والطلبة يقومون بتنظيم حفلتين موسيقيتين ونقوم خلالها باختيار الأكفأ لدعوته لحضور مهرجان سافولينا في الصيف، وقبل حفلتي الطلبة سنقوم بتنظيم حفلة ثالثة للمشاهير يوم الأحد 17 مارس.



كما أن نسخة العام الجاري ستشمل التدريب على صيانة آلة البيانو، وكذلك التدريب على كل الأدوات الموسيقية الوترية، وأيضا التدريب على الصوت الغنائي، وأغاني الأوبرا، لافتا إلى أن حضور الجماهير للمهرجان مجانا.



س/ هذا العام يشهد تنظيم المهرجان للمرة الـ11.. حدثنا عن المكتسبات التي حققها الجسر خلال هذه المدة.



هناك عدد من الطلبة الذي حضروا ورش التعليم في المهرجان أصبحوا اليوم من المشاهير، ومنهم الميترو سوبرانو المصرية جالا الحديدي، ومغنية السوبرانو دينا إسكندر، وعمرو مدحت مغني أوبرا مشهور، ودعاء صابر، وأيضا شادي حنا عازف التشيلو، وهناك غيرهم الكثير، فلدينا قائمة كبيرة جدا من المشاهير الذين بدأوا معنا.



س/ هل توقف المهرجان لفترة على مدار هذه الرحلة؟



نعم، فقد توقفنا خلال فترة ثورة يناير بسبب الأوضاع السياسية في مصر.



س/ إلى أي مدى لمستم شغف المصريين بالموسيقى الكلاسيكية؟



الشغف المصري بالموسيقى الكلاسيكية ينمو يوما بعد يوم، وبالطبع فإن هذا الاهتمام يكون دافعا لهم للمعرفة أكثر عن الموسيقى الكلاسيكية.



س/ لماذا تم اختيار مصر لإقامة هذا المهرجان؟ وهل يتم تنظيمه في دول أخرى؟



مصر محطة مهمة جدا بالنسبة للجسر، فهي أكبر دولة في المنطقة العربية، فضلا عن تنظيم جسور موسيقية أخرى مثل الأردن وأذربيجان وتركيا، حيث نظمنا حفلتين موسيقيتين في محافظة الإسكندرية، ومرتين في عمان، ومرتين في تركيا، وآخر مرة كانت في سنغافورة، وحاليا نقوم بعمل مفاوضات مع أوبرا مسقط في عمان.



س/ ومن أبرز رعاة المهرجان؟



المهرجان يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة فنلندا في القاهرة ووزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا وأكاديمية سابولينا الفنلندية.



س/ إلى أي مدى تتابع الثقافة المصرية؟



أنا مهتم جدا بدعم الثقافة المصرية، ومتابع جيد للموسيقى المصرية، وزوجتي مصرية ومحترفة للموسيقى، وتعرفت عليها من خلال الجسر الموسيقي في 2009؛ حيث كانت إحدى الدارسات في الورش التدريبية التي ننظمها.



س/ كيف لمستم نجاح الجسر الموسيقي في مصر؟



خلال الـ11 عاما وهي عمر الجسر الموسيقي المصري تم التعاون مع 250 طالبا وهو ما يثبت شعبية الجسر، واليوم نرى نجاحهم المهني في هذا المجال، وخلال الفترة الماضية استضفنا في مهرجان سابولينا 50 طالبا، ودار الأوبرا المصرية كانت دائما تدعم وتؤيد هذا التعاون.



س/ الآن.. حدثنا عن حبك للموسيقى وكيف اكتشفت موهبتك؟



أول آلة رأيتها من الآلات الموسيقية هي آلة الكمان وكنت حينها في سن الـ3 سنوات، فقد كان والدي يهوى اللعب عليها، وحينها أغرمت بهذه الآلة، حيث كنت أراقبه عندما كان يلعب عليها، وبدت تقليده، وعندما أتممت عامي الخامس اشترىت بيانو، ووقعت في حب هذه الآلة الموسيقية حيث وجدت أداءها أفضل، ومن هنا بدأ شغفي بالموسيقى، ثم التحقت بأشهر أكاديمية موسيقية في فنلندا، ودرست الموسيقى في ألمانيا وسويسرا، واليوم فأنا أنظم الحفلات الموسيقية حول العالم على مدار 56 عاما.



س/ حدثنا عن تجربتك في مصر.. ماذا تمثل مصر بالنسبة لك؟



أنا أحب مصر جدا، لأنها تمتلك حضارة قديمة، بل تعد أهم حضارات العالم القديمة، كما أنها تمتلك الكثير من المعلومات والمعرفة، ويمكن مقارنتها بالحضارة الصينية، وهناك الكثيرون يحبون الثقافة المصرية.



س/ وماذا عن تجربتك كسائح أجنبي في مصر؟



رحلة الأقصر وأسوان بالباخرة التي كانت رائعة، وأيضا السفاري في الصحراء كانت تجربة جميلة في ظل هدوء الصحراء، وكذلك زيارة الصحراء البيضاء كانت جميلة، والصحراء السوداء أيضا، ورأينا حفريات من آلاف السنين.



س/ يتعمد الإعلام الأجنبي إظهار مصر كدولة غير مستقرة وغير آمنة.. هل لمست هذا في مصر فعلا؟



العالم أجمع ليس مستقرا، ولا يمكن مقارنة مصر بأي مكان آخر، فمن يراها غير مستقرة إنما يعود إلى انتمائه السياسي، وإنما تهدف تلك الدعوات إلى النيل من مصر لأنها أكبر دولة في العالم العربي، فهي تمثل ثلث العالم العربي، وأنا أرى أن تمتلك إمكانيات ضخمة جدا وموارد كبيرة للنهوض والنمو.



س/ إلى أي مدى تشعر بالأمان في مصر؟



زرت مصر مرات عديدة ولم ألحظ أي شيء غير طبيعي او مقلق في مصر، فمصر بلد آمن جدا.



س/ هل لاحظت شيئا لفت انتباهك في مصر؟



نعم، أكثر ما يثير استغرابي في مصر هو عدم استغلال الطاقة الشمسية رغم توافرها بكثرة، خصوصا في أسوان.



من جانبها، قالت سوازن صابر، عازفة على آلة فيولا، وإحدى خريجات مهرجان الجسر الموسيقي المصري الفنلندي، وهي أيضا زوجة رالف جوثوني، إن تجربتها في المهرجان الذي يتم تنظيمه سنويا بدأت بكونها كانت طالبة فيه، وقد ساهم في اختلاف تفكيرها من الناحية الموسيقية ومن الناحية الثقافية، بالنسبة للموسيسقى الكلاسيك.



وأضافت أن الجسر الموسيقي المصري الفنلندي وفر لها طريقا لاستكمال الدراسة في أوروبا، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه من ألمانيا في الموسيقى، وهذا تم من خلال مشاركتها في مهرجان سافولينا.



وأوضحت أن الموسيقى أو الفن بصفة عامة تربط الشعوب ببضعها، فهي لا تحتاج إلى الحديث لغة واحدة، إذ إنها توحد الإحساس والتفكير على الرغم من اختلاف اللغة، مؤكدة أن الفن رسالة وهو مهم جدا للتوحيد بين الشعوب وأنه يبعث على السلام النفسي.



وعن إقبال الجمهور المصري على الجسر الموسيقي المصري الفنلندي، قالت سوزان صابر إن الإقبال في ازدياد وتحسن كل عام، وأضافت أنه خلال ثورة 25 يناير في 2011، كان الجسر الفنلندي المصري يقدم إحدى حفلاته في مسرح الموسيقى العربية في رمسيس، وقبل بدء الحفلة كان هناك مظاهرات أمام المسرح، وعندما علم المتظاهرون بشأن الحفلة، وأن هناك مجموعة من الفنانين أتوا إلى مصر لتقديم فنهم فاحترموا الموقف وفضوا اعتصامهم أمام المسرح بدون تدخل من أي جهة أمنية، وهو ما قدره الجانب الأجنبي والجانب الفنلندي ولمسوا فيه احترام المصريين للفن.

تذوب الفوارق بين الشعوب عند الاحتكام إلى صور الفن المختلفة، هذه القاعدة أكدها عازف البيانو والمايسترو الفنلندي الشهير رالف جوثوني، الذي أسس لفكرة الجسر الموسيقي المصري الفنلندي، وانطلق على مسرح الأوبرا المصرية بداية من 12 مارس الجاري إلى 17 من الشهر نفسه.كان لـ «صدى البلد» لقاء مع المايسترو الشهير، للتعرف أكثر على فكرة الجسر الموسيقي، وسبب اختيار مصر لإقامته فيها، خصوصا أن العام الجاري يشهد إقامة النسخة الـ11 للمهرجان، كما حوارنا إحدى خريجات المهرجان، وخلص جوثوني وزوجته إلى ان الفن هو اللغة التي يفهمها جميع الشعوب وبها تذوب الفوارق، كما أنها تسمو بالنفوس وتنشر فيها الطمأنينة والسلام، فضلا عن الحديث عن تجربتهما كسائحين في مصر؛ حيث أكد الفنان الفنلندي الشهير أنه يحب مصر ويشعر فيها بأعلى درجات الأمان.