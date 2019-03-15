الارهاب يضرب الغرب.. عنصري ينفذ هجومين على مسجدين في نيوزيلندا .. كراهية المهاجرين والتعصب للون الأبيض مبادئ تجمع اليمين المتشدد

الحركات القومية المتعصبة تواصل نموها في الغرب رغم مرور 70 عاما على هزيمة النازية

الجماعات المعادية للإسلام تستخدم التواصل الاجتماعي للترويج لنفسها

الفاشيون يحملون المهاجرين مسؤولية مشكلات الشباب الأوروبي



وسجل منفذ الهجوم إطلاق النار في بث مباشر على فيس بوك، يوثق عمليته، التي جرت "خلال صلاة الجمعة"، ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين. وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد، بحسب "سكاي نيوز". كما كان منفذ الهجوم قد نشر مقاطع فيديو وبيانا عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه "فاشي".



والفاشية هي وصف لشكل راديكالي من العنصرية والتطرف، تمثلت تاريخيًا في تجارب لحركات سياسية قومية أو وطنية، ونظم أسستها تلك الحركات، تبلورت عبر تجارب الفوهرر "القائد باللغة الألمانية" السياسية التي خاضتها عدد من بلدان أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين لتصل إلى شكل أيديولوجي واعٍ بذاته.



تسعى الحركات الفاشية لتوحيد الأمة التي تنتمي لها عبر الدولة الشمولية مروجة للتحرك الجماعي للمجتمع الوطني وتميزت بالحركات الهادفة إلى إعادة تنظيم المجتمع بحسب مبادئَ متسقةٍ مع الأيدولوجية الفاشية، اشتركت الحركات الفاشية بملامح مشتركة تتضمن تبجيل وهيبة الدولة، حب شديد لقائد قوي، وتشديد على التعصب الوطني والعسكرة.



ويقول إيندا ترافيرسو في كتابها "الوجوه الجديدة للفاشية" إن اليمين المتطرف يتسم، من بين سمات مميزة أخرى، بكراهية واضحة للأجانب، ويلقي المؤلف قسطًا من المسؤولية عن صعود هذه الظاهرة ما بعد الفاشية على عاتق نخب الاتحاد الأوروبي وعقود من إخفاقاتها السياسية والمؤسسية. وهو يحذر من الفكرة القائلة إن الترياق المضاد لمخاطر اليمين المتطرف هو مستويات أعلى من الاندماج الليبرالي الجديد بين دول الاتحاد الاوروبي، كما يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



تتوافر المنطلقات الأساسية للفاشية الجديدة في الدوافع التي وقفت وراء تنفيذ الإرهابي لهجوميه على المسجدين في نيوزيلندا، فبالإضافة إلى وصفه لنفسه بأنه يعتنق فكر الفاشية، تعتبر المنطقة التي يقع بها مسجد النور بكريستشيرش، بنيوزيلندا، بأنها تضم أحد أهم المراكز والتجمعات الإسلامية في المدينة، كما يعتبر المسجد أول مسجد في الدولة تشرق عليه الشمس، لذا ينطلق منه دائمًا الأذان الأول لكل الصلوات ويتسع المسجد لأكثر من 100 مصلٍ، وبه أكبر مكتبة تضم المئات من الكتب الدينية والتراثية، وأماكن لإقامة الضيوف المغتربين القادمين من مدن أخرى بنيوزيلندا، ومطبخ لإعداد وجبات للضيوف، وقاعات لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية والرسم. ويتردد على المسجد العديد من المسلمين من كافة مدن نيوزيلندا، ويعتبرونه ضمن أهم المزارات الإسلامية في الدولة، ويتناوب على خطبة الجمعة به العديد من الخطباء وبكل اللغات.



يقع المسجد في الجزيرة الجنوبية للمدينة، وترفض إدارته الحصول على مقابل مالي من الراغبين في المبيت به من الزوار، كما توفر لهم وجبات مجانية وخدمة لغسيل الملابس، وتسمح لهم بالبقاء لأي مدة يرغبونها، ويتم تمويل كل ذلك من أموال التبرعات ومساهمات أعضاء الجالية الإسلامية، الأمر الذي يراه الفاشيون بمثابة تعدي على حقوق الدولة وحقوقهم.

مر نحو 70 عاما على هزيمة ألمانيا النازية، لكن الحركات القومية والعرقية المتعصبة للون الأبيض في الغرب تواصل نموها، سواء الأحزاب السياسية المتشددة أو حركات النازيين الجدد، وجماعات الاحتجاجات غير السياسية، والتي كان الاعتداء الإرهابي على أحد المساجد في نيوزيلندا، والذي أسفر عن استشهاد نحو 40 مصليا وإصابة العشرات، أحد النتائج المترتبة على تنامي العنصرية والتعصب العرقي للون الأبيض.يشير تقرير صادر عن مشروع مكافحة التطرف بعنوان "القومية الإثنية الأوروبية ومجموعات التفوق الأبيض" إلى أن بعض الجماعات المتطرفة تتبنى علانية التفوق التعصبي للبيض، في حين أن البعض الآخر منها ينشر مواقفه الراديكالية تحت ستار الشعبوية.نقلت صحيفة اندبندنت عن المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف، ديفيد إبسن، قوله إن الجماعات القومية والمعادية للإسلام تعتمد بشكل رئيس على استخدام قنوات التواصل الاجتماعي لبناء جماعاتهم والترويج لأنفسهم، كتكتيك لزيادة التطرف. ويتمثل القلق الحقيقي بحسب إبسن بقوة الإعلام الاجتماعي، ووصول الجمهور إلى هذه الحركات، ما سيخلق تأثيرًا سلبيًا على التعددية والسلام والتسامح. أما بخصوص التكتيكات التي تستخدمها الجماعات اليمينية المتطرف في فرنسا ودول أوروبية أخرى، فيقول إبسن إنها تعتمد على دعاية وسائل الإعلام الاجتماعي المصقولة بعناية لإخفاء طبيعتها المتطرفة وجذب أتباع جدد.شدد التقرير على أن المجموعات القومية العرقية اليمينية المتطرفة في أوروبا جعلت المهاجرين كبش فداء؛ للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب الأوروبي. وعمدت هذه الحركات إلى تشويه الأقليات، خصوصًا المهاجرين المسلمين، على أنهم ضارون للثقافة الأوروبية. كما تمكنت الأحزاب السياسية المتطرفة كحزب البديل من أجل ألمانيا ورابطة الشمال الإيطالي، من الحصول على دعم شعبي واسع من خلال وعودهم بالدفاع عن البلاد ضد الهجمات الثقافية للمهاجرين، والتأثيرات الأجنبية، وبالتالي حققت مكاسب في الانتخابات البرلمانية المحلية.في حادث نيوزيلندا، أعلنت رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الهجوم على المسجدين بأنه "عمل إرهابي"، مؤكدة أن الشخص الذي أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار ترك بيانا معاديا للمهاجرين من 74 صفحة.