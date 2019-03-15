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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يدين الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:27 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
أ ش أ
أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، اليوم الجمعة ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش الواقعة شرق نيوزيلندا.

وتعهد ترودو ، في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية ، بالعمل مع نيوزيلندا من أجل اتخاذ إجراءات ضد التطرف العنيف، وأضاف " إننا نقف مع شعب نيوزيلندا في هذا الوقت العصيب".

وقال ترودو إنه يجب على الجميع مواجهة الإسلاموفوبيا والعمل من أجل إقامة عالم يمكن فيه لجميع الأشخاص أن يشعروا بالأمن والأمان.
وكان 49 شخصا قد لقوا قتلوا وأصيب 48 آخرون في حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الواقعة شرق نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة ، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة كرايست تشيرش صباح غد السبت.

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