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رياضة

التلميذ يخلف الأستاذ.. كانافارو مديرًا فنيًا لمنتخب الصين

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:18 م
كانافارو
كانافارو
القسم الرياضي
أعلن الإتحاد الصيني لكرة القدم، تعيين أسطورة الدفاع الإيطالية فابيو كانافارو مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب المخضرم مارتشيلو ليبي.

وسيتولى كانافارو البالغ من العمر 45 عامًا، مهمة تدريب المنتخب الصيني بجانب عمله كمدير فني لنادي جوانجو إفرجراند والذي فاز معه بلقب الدوري الصيني.

ويعد كانافارو من أساطير الدفاع على مر التاريخ، حيث قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2006، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم في نفس العام، وسبق له أن لعب لفرق بارما، ويوفينتوس الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني.

وستكون أول مباريات كانافارو مع المنتخب الصيني في الواحد والعشرين من الشهر الجاري أمام منتخب تايلاند، وذلك في كأس الصين الودية.

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