لجنة الفتوى توضح كيف يرد الزوج مطلقته بعد انتهاء فترة العدة؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للرجل أن يُعيد مطلقته إلى عصمته بدون مأذون طالما لم تنته أيام العدة ولم تكن الطلقة الثالثة.



وأوضح «مجمع البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟»، أنه بعد انتهاء فترة العدة تصبح المرأة بائنة بينونة صغرى، وبالتالي لابد من موافقة المرأة وعقد ومهر جديدين، منوهة بأن عِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ما لم تكن حاملًا؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق.



وأضاف: "ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، كما جاء بقول الله تعالى فى كتابه العزيز: «والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]؛ فهذه عِدَّة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات".



وأكدت أن عِدَّة المُطَلَّقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة أشهرٍ هي عِدَّة المُطَلَّقة الآيِس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» [الطلاق: 4].

