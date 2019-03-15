ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بيت العائلة المصرية بألمانيا يدين حادث نيوزيلندا الارهابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:29 م
الحادث الإرهابي في
الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
سعيد العربي
استنكر بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقره برلين الحادث الارهابى فى نيوزيلندا الذى وقع صباح اليوم وراح ضحيته ٤٩ شهيدا وأكثر من ٤٠ مصابا معظمهم فى حالة حرجة.

وأعرب علاء ثابت، عن استنكاره لموجة العداء والكراهية ضد المسلمين فى أماكن العبادة وأنه يجب على السلطات المعنية اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية للحفاظ علي أرواح المصلين الأمنيين من بطش هؤلاء الإرهابيين الذين ليس لهم دين وليس لهم علاقة للإنسانية.

ونعى "ثابت" أسر الشهداء وبالشفاء للمصابين متوجها بتعازى إلى أهالي الضحايا.

ترشيحاتنا

أيمن يونس: حادث نيوزيلندا مؤلم.. منفذها شيطان خسيس

أماني الفار تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مدارس النيل.. الرئيس كلفنا ببناء 25 مدرسة في المحافظات.. المصروفات من 15 إلى 30 ألف جنيه.. وشهادتنا معترف بها عالميا

سفارة مصر في نيوزيلندا تطالب الجالية بالإبلاغ عن المفقودين

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

شاهد .. لحظة اعتقال مهاجم مسجد نيوزيلندا

أغرب واقعة.. سمكة قرش تقبل غواصًا

هيفاء حسين تتراجع عن وصفها للمسجد الأقصى بـ قبلة اليهود

فيس بوك يفاجئ مستخدميه بميزة من نوع خاص

السيسي يعزي أسر شهداء الحادث الارهابي بنيوزيلندا.. ويدين الهجوم الآثم

محسن صالح يهاجم أمريكا وأوروبا بعد حادث نيوزيلندا

ميدو ناعيا ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابى : رحم الله الشهداء

أغبى مسافر.. شركة طيران تغرم أحد ركابها بسبب تصرف أحمق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية
وكيل النواب لـ كامل الوزير: المهمة ثقيلة وأنت أهل لها.. فيديو
وهدان: عقوبة إصدار الشائعات تصل إلى الإعدام في هذه الحالة.. فيديو
البرلمان: حادث نيوزيلندا دليل قاطع على تواجد الإرهاب في كل مكان بالعالم
وكيل النواب يوضح أهداف مشروع قانون مواجهة الشائعات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟