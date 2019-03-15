بيت العائلة المصرية بألمانيا يدين حادث نيوزيلندا الارهابي

استنكر بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقره برلين الحادث الارهابى فى نيوزيلندا الذى وقع صباح اليوم وراح ضحيته ٤٩ شهيدا وأكثر من ٤٠ مصابا معظمهم فى حالة حرجة.



وأعرب علاء ثابت، عن استنكاره لموجة العداء والكراهية ضد المسلمين فى أماكن العبادة وأنه يجب على السلطات المعنية اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية للحفاظ علي أرواح المصلين الأمنيين من بطش هؤلاء الإرهابيين الذين ليس لهم دين وليس لهم علاقة للإنسانية.



ونعى "ثابت" أسر الشهداء وبالشفاء للمصابين متوجها بتعازى إلى أهالي الضحايا.