ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أوقات يومية يستجيب الله فيها الدعاء

السبت 16/مارس/2019 - 07:01 ص
أوقات يستجاب فيها
أوقات يستجاب فيها الدعاء
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حثنا على الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، وتحري أوقات الاستجابة، منوهًا بأن هناك ستة أوقات يومية يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على الإنسان اغتنام الدعاء في هذه الستة أوقات اليومية، مشيرًا إلى أنها بعد صلوات الفريضة الخمس، وفي الثل الأخير من الليل، وفق ما أخبرنا به رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وورد في الحديث والسُنة الشريفة.

واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: « جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

ترشيحاتنا

الأزهر: العمل بالسمسرة جائز شرعا بشرطين

ضبط تمثال حجري عليه نقوش فرعونية مع فني حاسب آلي بالفيوم

في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستولجيا

مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به في هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

راندا البحيري تتألق بالسوارية في أحدث جلسة تصوير

توقعات الأبراج السبت الموافق 16 مارس.. العقرب يحالفك الحظ في السفر

أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو

اتحاد الجالية المصرية باليونان يدين الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري
أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو
كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟