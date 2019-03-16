البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أوقات يومية يستجيب الله فيها الدعاء

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حثنا على الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، وتحري أوقات الاستجابة، منوهًا بأن هناك ستة أوقات يومية يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على الإنسان اغتنام الدعاء في هذه الستة أوقات اليومية، مشيرًا إلى أنها بعد صلوات الفريضة الخمس، وفي الثل الأخير من الليل، وفق ما أخبرنا به رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وورد في الحديث والسُنة الشريفة.



واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: « جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».



