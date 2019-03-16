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ديني

الأزهر: العمل بالسمسرة جائز شرعا بشرطين

السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
السمسرة
السمسرة
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السمسرة صارت وظيفة يمتهنها الكثير من الناس في هذه الأيام، منوهًا بأنها تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء.

وأوضح «الأزهر » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم السمسرة ؟»، أن السمسرة بمعنى التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء، هي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا.

واستشهد بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» الآية 2 من سورة المائدة، مشيرًا إلى أنه يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتـدليس والخــداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.

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