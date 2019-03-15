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ديني

أمين الصوفية عن منتدى الشباب العربي والأفريقي: مصر تستعيد مكانتها بقوة

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:39 م
عبدالله الناصر حلمى
عبدالله الناصر حلمى أمين عام إتحاد القوى الصوفية
محمود ضاحي
رحب عبدالله الناصر حلمى أمين عام إتحاد القوى الصوفية، بمنتدى الشباب العربي والإفريقي الذى تنطلق فعالياته غدا السبت في مدينة أسوان واعتبره أفضل إطلالة مصرية على القارة السمراء.

وأضاف "حلمي"، في بيان له، أن مصر تستعيد مكانتها الإفريقية بقوة وفق استراتيجية واضحة ورؤية متكاملة تستخدم فيها قواها الناعمة وعلى رأسها تلك الصيغة من مؤتمرات الشباب التى تنعقد سنويا وتزيد من ارتباط الشباب الأفريقى بالقاهرة والذى يحتفل فى الجلسة الافتتاحية بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، منوها بأن المؤتمر يناقش بعمق قضايا إفريقية مهمة ويعقد ورش عمل تتبادل فيها الرؤى المختلفة حول مستقبل الشباب والأمن والسلم في إفريقيا، موضحا أن المنتدي يكتسب أهميته من واقع مناقشتها للقضايا المختلفة التي تهدد الأمن والسلم في إفريقيا وعلى امتداد القارة، منها قضايا كالأمن الغذائي، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن إشكاليات أفريقيا عميقة ومتجذرة وتحتاج إلى نقاش حيوي خاصة وأن البنية الاجتماعية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدول خلق مناطق معقدة أمنيًا، ليس فقط في إفريقيا، وإنما في العالم بأسره، حيث إن الأوضاع الداخلية غير المستقرة والتهديدات العابرة للحدود هي مخاطر متجذرة وتؤثر على المنطقة وجوارها على أصعدة مرتبطة ببعضها البعض من بينها انعدام الأمن الغذائي،وعدم الاستقرار السياسي، والإرهاب.

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