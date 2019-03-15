رئيس جامعة بورسعيد يشهد ختام مؤتمر كلية الطب البشري

اختتمت اليوم فاعليات مؤتمر كلية الطب البشرى بجامعة بورسعيد (مكافحة العدوى بين الواقع والتطبيق) والذى اقيم تحت رعاية وبحضور الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة



وشهد ختام الفاعليات الدكتور أيمن ابراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور خالد صبري سلامة عميد الكلية و الدكتور إيهاب غنيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



شارك بالجلسات العلمية لليوم الاول والثانى للمؤتمر كوكبة من الأساتذة من كليات الطب جامعة بورسعيد، وجامعة الفيوم، وجامعة الزقازيق وكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.



من جانبه اعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته لاقامة هذا المؤتمر وذلك لما تقوم به كلية الطب من دور رائد فى الارتقاء وتطوير الخدمات الصحية بالمجتمع ، مشيدًا بالقاء المؤتمر للضوء على اخر مستجدات مكافحة العدوى بمختلف التخصصات الطبية لحماية المرضى والاطباء وجميع العاملين فى القطاع الصحى.



وأشار شمس لاهمية تلك المؤتمرات والتى يتم من خلالها تبادل الخبرات والاستفادة من كل ما هو جديد فى مجال مكافحة العدوى ، معربا عن أمله أن تدخل توصيات المؤتمر حيز التنفيذ.