دروجبا ونجم البرازيل يشاركان في مباراة استعراضية بالأولمبياد الخاص

شارك النجمان الإيفوارى ديديه دروجبا والبرازيلي كافو، اليوم الجمعة، في مباراة كرة قدم ودية، ضمن الفعاليات الرياضية التضامنية المرافقة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.



وحرص الثنائي على الظهور لأطول فترة واستمرا باللعب رغم تساقط الأمطار بكثافة، ما جعلها تجربة أكثر من رائعة لجميع الرياضيين.



حظيت المباراة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، بحشد هائل من الجماهير والمشجعين، وتفاعل اللاعبان مع الجمهور والتقطا العديد من الصور التذكارية مع الرياضيين والمعجبين.



كما فاجأ المصارع الإيرلندي المحترف فينبالور الحضور بظهوره غير المتوقع خلال الفعالية، مما أثار حماسة الرياضيين والمعجبين، وأضفى جوًا رائعًا على يوم حافل بالمتعة برفقة أصحاب الهمم ونجوم عالم الساحرة المستديرة.



وقال دروجبا، في تصريحاته عقب اللقاء: "هذه أول مرة أشارك بمباراة في دولة الإمارات منذ اعتزالي لعبة كرة القدم، كان شعورًا رائعًا أن ألعب مع هؤلاء الأبطال الرياضيين".



وأضاف الفيل الإيفواري: "بالنسبة لي تمثل هذه المباراة درسًا مفيدًا في الحياة، ويسعدني أننا نلعب اليوم معًا مع أصحاب الهمم وضمن فريقهم، لقد كانت تجربة ملهمة ولا يمكنني نسيانها".



وأردف: "مهما كنت محترفًا وماهرًا في اللعب، لن تستطيع تحقيق أي شيء لوحدك. إن الرياضة قوية جدًا لدرجة أنها تجمع الناس لتحقيق هدف واحد. إننا جميعًا مسؤولون عن دعم مواهب وأحلام أصحاب الهمم".



وتشهد الألعاب العالمية مشاركة نخبة من الأبطال العالميين ليظهروا دعمهم للرياضيين في الأولمبياد الخاص، ومن بينهم جمال تشارلز، نجم كرة القدم الأمريكية، وجو هادن، من خلال مؤسسته "1 Strong All Great".



ويشارك النجمين في حصة تدريبية لكرة القدم الأمريكية يومي 16 و17 مارس الجاري، في مدينة زايد الرياضية.