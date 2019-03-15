شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية على مساجد المدينة

في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، عززت شرطة مدينة نيويورك التواجد الأمني في محيط مساجد المدينة الأمريكية، وذلك وفقا لما نشره موقع "أن بي سي" الأمريكي.



صرحت شرطة نيويورك أن من منطلق زيادة الحذر، سيعمل جهاز الشرطة في المدينة على زيادة الأمن ونشره في مواقع مختلفة من المساجد خاصة وأن يوم الجمعة هو يوم مهم في العقيدة الإسلامية مع احتمال أن تكون المساجد مزدحمة أكثر من المعتاد.



جاء ذلك بعد الحادث الإرهابي الذي أودي بحياة 49 شخصا وإصابة العشرات جراء هجوم إرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش، والذي واجه إدانات عالمية ضد الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا التي اجتاحت العالم.

