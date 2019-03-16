مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ذكرًا واحدًا من ردده ثلاث مرات في اليوم أو الليلة ، فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه بهذا اليوم والليلة.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- وترديدها ثلاث مرات في اليوم والليلة، حبًا وشوقًا لرسول الله –صلى الله عليه وسلم -، تجعل الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنوب هذا اليوم وتلك الليلة.



واستشهد بما قد أورده المنذري بصيغة – رُوي – وذكره في (جلاء الأفهام) بإسناده، بأنه روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا كاهل من صلّى عليَ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباَ وشوقاَ إليَ كان حقاَ على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم».

