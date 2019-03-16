مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ذكرًا واحدًا من ردده ثلاث مرات في اليوم أو الليلة ، فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه بهذا اليوم والليلة.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- وترديدها ثلاث مرات في اليوم والليلة، حبًا وشوقًا لرسول الله –صلى الله عليه وسلم -، تجعل الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنوب هذا اليوم وتلك الليلة.
واستشهد بما قد أورده المنذري بصيغة – رُوي – وذكره في (جلاء الأفهام) بإسناده، بأنه روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا كاهل من صلّى عليَ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباَ وشوقاَ إليَ كان حقاَ على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم».
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- وترديدها ثلاث مرات في اليوم والليلة، حبًا وشوقًا لرسول الله –صلى الله عليه وسلم -، تجعل الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنوب هذا اليوم وتلك الليلة.
واستشهد بما قد أورده المنذري بصيغة – رُوي – وذكره في (جلاء الأفهام) بإسناده، بأنه روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا كاهل من صلّى عليَ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباَ وشوقاَ إليَ كان حقاَ على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم».