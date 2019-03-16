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ديني

مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

السبت 16/مارس/2019 - 05:01 ص
فضل الذكر
فضل الذكر
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ذكرًا واحدًا من ردده ثلاث مرات في اليوم أو الليلة ، فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه بهذا اليوم والليلة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الصلاة عليه –صلى الله عليه وسلم- وترديدها ثلاث مرات في اليوم والليلة، حبًا وشوقًا لرسول الله –صلى الله عليه وسلم -، تجعل الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنوب هذا اليوم وتلك الليلة.

واستشهد بما قد أورده المنذري بصيغة – رُوي – وذكره في (جلاء الأفهام) بإسناده، بأنه روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا كاهل من صلّى عليَ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباَ وشوقاَ إليَ كان حقاَ على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم».

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