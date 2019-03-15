روشتة للمحافظة على الزوج.. فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن خير النساء من تتقي ربها في زوجها، وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته، وتتفهم طبيعة زوجها.



استشهد وهدان خلال لقائه على فضائية "الناس" بحديث شريف سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله.. رواه أحمد والحاكم.



قال: عن خير متاع الدنيا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.