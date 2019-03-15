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فن

أية عقيل تطرح الكليب الجديد أسوأ صدفة.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:40 م
أية عقيل
أية عقيل
سعيد فراج
طرحت المطربة الشابة أية عقيل أغنيتها الجديدة "أسوأ صدفة" التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتم عرضها على شاشة قناة "مزيكا" الفضائية.

أكدت أية عقيل في بيان صحفي لها أن أغنية "أسوأ صدفة" التى طرحتها هي الأقرب لقلبها، وبذلت مجهود كبير لكي تخرج الأغنية بهذا الشكل، حيث أنها خضعت لتصوير 17 ساعة متواصلة دون توقف، مما جعلنى أشعر بأرهاق شديد في نهاية التصوير.

وأضافت أيه، أن الأغنيه تم تصويرها في ثلاث مناطق مختلفة وهما منطقة وسط البلد والمريوطية والتجمع الخامس، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور.

ويجسد كليب أغنية "أسوأ صدفة" للمطربة أية عقيل تعرضها لقصة حب فاشلة بسبب الخيانة، حيث لاقت الأغنية إعجاب الجمهور وتخطت حاجز الـ"20" ألف مشاهدة بعد طرحها.

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