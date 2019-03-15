ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:27 م
اللواء أحمد عبد الكريم
اللواء أحمد عبد الكريم وكيل إدارة المخدرات الأسبق
هاني حسين
قال اللواء أحمد عبد الكريم وكيل إدارة المخدرات الأسبق، إن الدولة لديها القدرة على تفعيل قرار الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، منوها أنه إذا زادت حركة الإدمان داخل القطر المصري تؤثر على التنمية.

أضاف "عبد الكريم" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة يجب أن يتم تعميمه على كافة القطاعات.

وتابع: "وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعمل على ضبط مروجي وتجار المخدرات، وتحكم السيطرة على المنافذ البحرية والجوية لحد الطلب عليها".

ترشيحاتنا

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

نقيب العلاج الطبيعي: نواجه من يقف ضد تطور المهنة

محسن صالح يهاجم أمريكا وأوروبا بعد حادث نيوزيلندا

قرعة دوري أبطال أوروبا .. برشلونة أمام مان يونايتد وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي

أول تعليق من ترامب على حادث نيوزلندا الإرهابي

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

تعرف على ملهم الفكرة الإرهابية لسفاح مسجدي نيوزيلندا

أغبى مسافر.. شركة طيران تغرم أحد ركابها بسبب تصرف أحمق

حادث نيوزيلندا الإرهابي .. الولايات المتحدة: عمل آثم من أعمال الكراهية

مروج ألعاب قتال شهير مصدوم لذكر اسمه في فيديو مجزرة نيوزيلندا

كاف: سننظم أمم أفريقيا على غرار دوري الأمم الأوروبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية
وكيل النواب لـ كامل الوزير: المهمة ثقيلة وأنت أهل لها.. فيديو
وهدان: عقوبة إصدار الشائعات تصل إلى الإعدام في هذه الحالة.. فيديو
البرلمان: حادث نيوزيلندا دليل قاطع على تواجد الإرهاب في كل مكان بالعالم
وكيل النواب يوضح أهداف مشروع قانون مواجهة الشائعات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟