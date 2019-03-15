خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية

قال اللواء أحمد عبد الكريم وكيل إدارة المخدرات الأسبق، إن الدولة لديها القدرة على تفعيل قرار الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، منوها أنه إذا زادت حركة الإدمان داخل القطر المصري تؤثر على التنمية.



أضاف "عبد الكريم" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة يجب أن يتم تعميمه على كافة القطاعات.



وتابع: "وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعمل على ضبط مروجي وتجار المخدرات، وتحكم السيطرة على المنافذ البحرية والجوية لحد الطلب عليها".

