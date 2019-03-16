المشاط خلال مشاركتها بـ أشوكا الوطن العربى: لأول مرة تنظيم مسابقة لاختيار تطبيقات إلكترونية لترويج للسياحة ..ومصر تستضيف لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية فى القاهرة

وزيرة السياحة:

مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا

تشيد بمنصات أصحاب المشاريع الاجتماعية والقادة في قطاع الأعمال

مصر تستضيف لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

لأول مرة تنظيم مسابقة لاختيار تطبيقات إلكترونية للترويج للسياحة

أهدف لعمل فرد واحد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة





أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا والتي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيلكى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن هذا المحور من أهم أهدافه دعم وتمكين المرأة وتشجيع الحلول الابتكارية والرقمية في القطاع من خلال إشراك الشباب.





جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة صباح اليوم خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات منتدى الإبداع الاجتماعى في العالم العربى، والذى تنظمه منظمة (أشوكا الوطن العربى) وستقوم المنظمة خلاله بإطلاق مبادرة أشوكا النسائية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وفِي كلمتها قدمت "المشاط" الشكر إلى منظمة أشوكا لدعوتها للمشاركة فى افتتاح فعاليات المنتدى لهذا العام، متمنية لهم التوفيق وتحقيق مزيد من النجاح، مشيرة إلى أهمية إقامة مثل هذه المنصات لجمع أصحاب المشاريع الاجتماعية والقادة في قطاع الأعمال والشركات، وصناع السياسات وقادة الفكر مما يعد أداة هامة لبناء بيئة إقليمية ودولية قوية لمواجهة التحديات الاجتماعية العالمية.





وأضافت وزيرة السياحة أن لهذا المنتدى أهمية كبيرة في استعراض وربط الحلول والتجارب الأكثر نجاحا لبعض الدول مع أفضل الابداعات لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحلية.





وأشارت المشاط إلى المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذى سيعقد على هامش استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في القاهرة يومى 24 و 25 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن وزارة السياحة تنظم لأول مرة على هامش هذا المنتدى مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية للترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال.





كما قدمت الوزيرة لهم التهنئة على إطلاقهم اليوم لمبادرة أشوكا النسائية (WISE) لزيادة قوة وتأثير المرأة من خلال المساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال الاجتماعية، مشيرة إلى أن التركيز على دور النساء والشباب عند معالجة القضايا الاجتماعية لا يقتصر فقط على خطط التنمية المحلية والدولية مثل استراتيجية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إنما يعد أمرا ضروريا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة واكثر تنافسية.





وتحدثت رانيا المشاط عن الرؤية التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مستعرضة محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته في نوفمبر الماضي والذى يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية.





وأشارت إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.





واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها متمنية للحضور مؤتمرا ناجحا مليئا بالمناقشات المثمرة والشراكات الفعالة.





ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان بيبرس المدير الإقليمي لمنظمة أشوكا في العالم العربي، ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية إلى أن المحور الرئيسي للمنتدى هذا العام يأتي تحت شعار "من المحلية إلى العالمية ومن العالمية إلى المحلية"، موضحة أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو دمج الرواد والقادة الاجتماعيين والمبدعين للتعاون معًا ونقل خبراتهم وتبادل أفكارهم لتغيير العالم.



