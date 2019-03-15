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جامعة إسلسكا تستضيف خبراء من رابطة الدورى الإسبانى للتدريب على التسويق الرياضى

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:41 م
وفدا الليجا وجامعة
وفدا الليجا وجامعة أسلسكا
قسم الأخبار
أعلنت جامعة اسلسكا، عن وصول نخبة من خبراء ومدراء رابطة لا ليجا الإسبانية للقاهرة في إطار اتفاقية التعاون بينهما.

وقالت الجامعة، فى بيان اليوم، إن «الدورة الأولى المكثفة بدأت اليوم، بتعريف المشاركين بالاتجاهات الحديثة في مجال التسويق الرياضي، وعقدت هذه الدورة في مقر الجامعة بمشاركة ما يقرب من الخمسين فردا».

وتحدث كل من خوزيه مويا، مدير كلية ادارة أعمال لا ليجا؛ وادوارد لاجندر، المحاضر في كلية ادارة أعمال لا ليجا، ومدير "الرعاية" في أوجلفي؛ وخوان فيونتس فرناندوز، ممثل لا ليجا في مصر في هذه الندوة.

كما استعرض محمد سراج، عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، تجربة النادي الأهلي عبر تاريخه وتحقيقه النجاح ليصبح أنجح وأشهر نادي في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مع التركيز على المنظور التسويقي.

وقال محمد العيسوى، مدير مركز التميز بجامعة اسلسكا، إن "الكثيرون قد أبدوا اهتمامًا واضحًا بهذا المشروع الذي يهدف بالدرجة الأولى الى خلق، وبناء كوادر متميزة من المتخصصين في مجال الادارة الرياضية نهدف الى انشاء نواه تفاعلية بين كافة المتخصصين والخبراء في مجال الرياضة".

يُشار إلى أنه في ديسمبر 2018 تم توقيع اتفاقية تفاهم – تحت رعاية السفارة الأسبانية بالقاهرة- بين كل من لا ليجا وجامعة اسلسكا، وتعد هذه الدورة باكورة ثمار هذا التعاون.

وأشار خوان فيونتس- ممثل لا ليجا في مصر- إلى أهمية تنمية وتطوير الادارة الرياضية في مصر من خلال الاستعانة بالمتخصصين والخبراء الأجانب، حيث أن مصر على وشك استضافة العديد من الأحداث الرياضية الهامة مثل كأس افريقيا وكأس العالم لكرة اليد.

وتتكون لا ليجا- وهي منظمة رياضية تأسست عام ١٩٨٤ - من ٤٢ فريقا رياضيا تمثل الدرجتين الأولى والثانية من دوري كرة القدم الأسباني..

وكانت لا ليجا، التي يقع مقرها في مدريد، هي المسؤولة عن دوري سانتاندير ودوري لا ليجا 123، والانتاج التليفزيوني الذي وصل الى 2.5 مليون مشاهد على مستوى العالم خلال عامي 2016/2017، وتمتلك المنظمة مؤسسة نشطة وتعتبر أول دوري كرة قدم للمحترفين في العالم يؤسس دوري لذوي التحديات الفكرية: "لا ليجا جنوين سنتادير".

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