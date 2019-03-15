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مصطفى بكري ينعى نبيل زكي: رحل صامتا

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:51 م
نبيل زكي
نبيل زكي
قسم التوك شو
نعى الإعلامي مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، والقيادي بحزب التجمع، نبيل زكي، الذي وافته المنية قبل ثلاثة أيام.

وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «نبيل زكي شغل عددا من المواقع الصحفية المرموقة منها رئاسة مجلس إدارة وتحرير جريدة الأهالي، ومدير تحرير مجلة البلاغة اللبنانية»، متابعًا: «نبيل زكي اسم محترم وقيمة نعتز بها، إنسان نقي وصافي، صاحب مبادئ وثوابت لا يحيد عنها، كان يرفض المساس بمؤسسات الدولة».

وأردف بكري: «حاصره المجرمون من جماعة الإخوان عقب خروجه من إحدى الندوات، واعتدوا عليه»، متابعًا: «رحل رحيلًا صامتًا كما عاش صامتًا، يقدم ويضحي».

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