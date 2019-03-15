ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إشبيلية يقيل مدربه عقب الخروج الأوروبي ويعين بديله حتى نهاية الموسم

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:05 م
الإسباني بابلو ماشين
الإسباني بابلو ماشين
القسم الرياضي
أعلن نادي إشبيلية عن إقالة مدربه الإسباني بابلو ماشين، عقب الإقصاء من مسابقة الدوري الأوروبي علي يد فريق سلافيا براج التشيكي بالأمس.

وكشف النادي الأندلسي في بيان رسمي، أنّ خواكين كاباروس المدير الرياضي للنادي، سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا علي أن يساعده المدرب الشاب باكو جالاردو.

وأقصي إشبيلية مساء الخميس أمس بهزيمته 3-4 أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي في مجموع المباراتين في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو

عمومية العلاج الطبيعي تطالب بمقاضاة وزيرة الصحة بتهمة إثارة الفتن

ميدو ناعيا ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابى : رحم الله الشهداء

خطيب الحرم المكي يحذر من فعل شائع يأكل الحسنات ويخرب البيوت.. فيديو

الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

رؤوف خليفة يشيد بمثلث ليفربول

الأزهر يحدد ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

هبوط اضطراري لطائرة تركية في الكويت

فأل خير لـ ليفربول محمد صلاح قبل مواجهة بورتو

كامل الوزير: مستمر في حملاتي التفقدية حتى خروجي من الوزارة..فيديو

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

الشرطة تأخرت 15 دقيقة.. مصاب سعودي في حادث نيوزيلندا يكشف كواليس المجزرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو
عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو
توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو
عبد الرحمن أبو زهرة: راتبي كان 18 جنيها في المسرح القومي.. فيديو
شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمشروعات التنموية في توشكى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟