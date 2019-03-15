إشبيلية يقيل مدربه عقب الخروج الأوروبي ويعين بديله حتى نهاية الموسم

أعلن نادي إشبيلية عن إقالة مدربه الإسباني بابلو ماشين، عقب الإقصاء من مسابقة الدوري الأوروبي علي يد فريق سلافيا براج التشيكي بالأمس.



وكشف النادي الأندلسي في بيان رسمي، أنّ خواكين كاباروس المدير الرياضي للنادي، سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا علي أن يساعده المدرب الشاب باكو جالاردو.



وأقصي إشبيلية مساء الخميس أمس بهزيمته 3-4 أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي في مجموع المباراتين في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.