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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

السبت 16/مارس/2019 - 01:15 ص
فصل التيار الكهربائى
فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة قنا اليوم السبت
يوسف رجب
أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، فى بيان لها ، عن فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت الموافق 16 مارس الجارى، عن 3 مناطق بمدينة قنا.

وأوضح البيان، أن المناطق التي سيتم فصل عن التيار الكهربائى تشمل " المخبز الآلى بالمساكن – التأمين الصحى بالمساكن – مساكن المحاربين القدماء " لمدة 3 ساعات لإجراء أعمال صيانة.

وأضاف البيان، أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا وسوف يتم عودة التيار الكهربائى فور الإنتهاء من أعمال الصيانة وتركيب الطفايات مباشره.

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