فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، فى بيان لها ، عن فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت الموافق 16 مارس الجارى، عن 3 مناطق بمدينة قنا.



وأوضح البيان، أن المناطق التي سيتم فصل عن التيار الكهربائى تشمل " المخبز الآلى بالمساكن – التأمين الصحى بالمساكن – مساكن المحاربين القدماء " لمدة 3 ساعات لإجراء أعمال صيانة.



وأضاف البيان، أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا وسوف يتم عودة التيار الكهربائى فور الإنتهاء من أعمال الصيانة وتركيب الطفايات مباشره.

