صاحب صاحبه.. محمود يهدي صديق عمره 60% من كبده

عرض الإعلامي أحمد فايق؛ تقريرا مصورا عن الصديقان محمود عبد الله؛ وعبد الله أبو المجد؛ الذي تبرع أحدهما للآخر بحوالي 60 % من كبده؛ حيث أصيب عبد الله بمرض في الكبد؛ واضطر لإجراء عملية زرع كبد؛ ولم يجد من يتبرع له إلا صديقه الصدوق.



وقال محمود؛ خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع» المذاع على «دي ام سي»؛ إنه تعرف على صديق عمره في كلية العلوم جامعة الإسكندرية ونما بينهم الحب الوفاء لدرجة أنه قرر أن ينقذ صديقة من الألم وأن يتبرع له بفص كبد.



وأوضح محمود أن والدته اعترضت في البداية لكنه كان مصمما على إنقاذ حياة عبد الله؛ مما جعلها توافق في النهاية وتنجح العملية.