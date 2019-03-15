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منوعات

فيديو مؤثر.. طفلة بلا أعين تغني لتهدئ نفسها خلال فحص طبي

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:18 م
طفلة صينية بلا أعين
طفلة صينية بلا أعين
أماني إبراهيم
مقطع فيديو لا يتخطى دقيقتان، إلا أنه كان مؤثر وملهما للكثير ممن رأوه، ويظهر فيه طفلة ولدت بلا أعين، تغني بصوتها الهادئ خلال الفحص الطبي الدوري للدماغ، للحفاظ على هدوئها.

الطفلة التي تدعى "إيفي هيرست" كانت تعاني من سوء التغذية الشديد، وولدت في الصين بعيب خلقي، بلا أعين، ونشأت في دار للأيتام حتى تبنتها سيدة والتي بدأت في إجراء اختبارات جينية لها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الطفلة "إيفي" التي تشعر بالرعب من المستشفيات بدأت في العلاج بالموسيقى خلال زياراته المستمرة للمستشفى.

ونشرت "كاتي هيرست" مقاطع لها وهي تغني، كمحاولة لجمع مبلغ 10 آلاف دولار لصحة طفلتها بالتبني، وكتبت: "ليست لدينا أي فكرة عما تحمله حياة إيفي لمستقبلها. ليس لديها تاريخ طبي من قبل أن نعتمدها".

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