سيلفيا نبيل تنعى شهداء حادث نيوزيلندا الارهابي : قتل الناس أثناء تعبدهم أسوأ شيء

نعت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.



وقالت النائبة سيلفيا نبيل "ننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي في مسجدين بمدينة مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، حادث مفجع، ربنا يرحمهم".



وأضافت سيلفيا نبيل "أسوأ شيء هو قتل الناس في وقت تعبدهم، وهم عزل ولم يرتكبوا أي شيء لإيذاء أي إنسان".



وطالبت النائبة سيلفيا نبيل الجميع بالتصدي لظاهرة التطرف الفكري الذي اجتاح العالم".



وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب 48 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.



وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة يشتبه بصلتهم بالهجوم الإرهابي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.



ولم تحدد السلطات هوية المحتجزين، لكنها قالت إن أيا منهم لم يكن على قوائم المراقبة. لكن الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار ترك بيانًا معاديا للمهاجرين من عشرات الصفحات شرح فيه من هو وأسبابه تصرفاته.