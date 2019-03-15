ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

سيلفيا نبيل تنعى شهداء حادث نيوزيلندا الارهابي : قتل الناس أثناء تعبدهم أسوأ شيء

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:20 م
النائبة سيلفا نبيل
النائبة سيلفا نبيل
أمينة الدسوقى
نعت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل "ننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي في مسجدين بمدينة مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، حادث مفجع، ربنا يرحمهم".

وأضافت سيلفيا نبيل "أسوأ شيء هو قتل الناس في وقت تعبدهم، وهم عزل ولم يرتكبوا أي شيء لإيذاء أي إنسان".

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل الجميع بالتصدي لظاهرة التطرف الفكري الذي اجتاح العالم".

وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب 48 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.

وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة يشتبه بصلتهم بالهجوم الإرهابي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

ولم تحدد السلطات هوية المحتجزين، لكنها قالت إن أيا منهم لم يكن على قوائم المراقبة. لكن الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار ترك بيانًا معاديا للمهاجرين من عشرات الصفحات شرح فيه من هو وأسبابه تصرفاته.

ترشيحاتنا

كاف: سننظم أمم أفريقيا على غرار دوري الأمم الأوروبية

كبار أوروبا يهددون بمقاطعة مونديال الأندية

أول تعليق من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الارهابي

وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

هجوم انتحاري يستهدف أناسا يغادرون آخر جيب لـ داعش في سوريا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

سفير مصر في نيوزيلندا: 5 مصريين فقدوا فى الحادث الارهابى .. فيديو

إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو

3 مقاعد لأفريقيا.. فيفا يعلن عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

تعرف على الارهابيين المكتوب اسميهما بسلاح منفذ الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

عمومية العلاج الطبيعي تطالب بمقاضاة وزيرة الصحة بتهمة إثارة الفتن

أول تعليق من ترامب على حادث نيوزلندا الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

فيديو

بدء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. فيديو وصور
إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو
عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو
توفيق عكاشة: واحد داخل عليا الأستوديو وبيضحك شايفني أراجوز باين.. فيديو
شاهد.. مهارة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟