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أخبار العالم

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:57 م
سلاح منفذ هجوم نيوزيلندا
سلاح منفذ هجوم نيوزيلندا
القسم الخارجي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسلاح النارية الذي استخدمه الارهابي الأسترالي برينتون تارانت، اليوم، لارتكاب واحدة من أبشع الجرائم الدموية عبر تاريخ البلدة الأوروبية المسالمة.

هاجم تارانت مسجدين بنيوزيلندا مؤديا إلي مقتل 50 شخصا وعشرات المصابين، ظهر خلال تصوير الأسترالي لحادثه الارهابي البشع بعض العبارات غير المفهومة على الأسلحة، وكتب أيضا أسماء لشخصيات ووقائع تاريخية.

كان من بين العبارات المكتوبة على سلاح الإرهابي اسما كل من ألكسندر بيسونيت، ولوكا ترايني، اللذان أهدى إليهما دماء 50 مصليا بعد أن أودى بحياتهم وما يقارب هذا العدد من المصابين.

كان ألكسندر بيسونيت واحدا من أسوأ مرتكبي حوادث القتل الجماعي في كندا، حيث أطلق النار على المصلين في مسجد المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية.

أما لوكا ترايني فقام بجولة في شوارع مدينة ماتشيراتا الإيطالية وهو يحمل في يده مسدس، وأطلق النيران على المهاجرين على مدار ساعتين، وقضي عليه بالسجن لمدة 12 عاما بسبب هذه التهمة.

وكتب منفذ الهجوم أيضًا أسم فيليكس كازيميرز بوتوكي، وهو قائد عسكري وأحد نبلاء بولندا في القرن السابع عشر، وشارل مارتيل، وهو قائد عسكري فرنسي برز في القرن الثامن.

ومن بين الكتابات الموجودة على السلاح أيضا، تاريخ 1683 بجانب كلمة فينا، ووفقا لما أشار إليه موقع نيوزيلند هيرلد، فإن تلك هي سنة انتصار أوروبا على العثمانيين في فيينا، وبداية انحدار العالم الإسلامي.

ظهر أيضا تاريخ 1189 عكا، وهي سنة انتصار الحملة الصليبية على الأيوبيين في عكا وفرض سيطرتهم على أراضي فلسطين، ومن بين العبارات العنصرية الأخرى كلمة "تركي فج"، وأيها اللاجئون ..أهلا بكم في الجحيم، الجولة السياحية 732.

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