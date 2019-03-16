حادث نيوزيلندا الارهابي.. أبرز الهجمات على دور العبادة.. من فرنسا وكندا وأمريكا إلى كرايست شيرش .. عمليات إرهابية استهدفت مساجد وكنائس ومعابد يهودية

هجوم نيوزيلندا الإرهابي يسفر عن مقتل 50 شخصا

الهجوم على مسجد في كيبيك بكندا أودى بحياة 6 أشخاص

أبرز الهجمات على المساجد والكنائس في الغرب خلال الأعوام الماضية



شهدت واحدة من أكثر دول العالم آمانا واستقرارا حادثا إرهابيا دمويا، إذ أسفر هجوم على مسجدين في مدينة كرايست شيرش عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، ولاقى الهجوم إدانات واسعة من العالم الدولي والإسلامي، معربين عن رفضهم للهجمات الإرهابية ومساندتهم لنيوزيلندا في المجزرة.



يعيد الحادث الإرهابي للأذهان، أشهر الهجمات على دور العبادة، ففي أكتوبر الماضي، شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية هجوما على المعبد اليهودي "شجرة الحياة" في بيتسبيرج، إذ فتح مسلح النار على الموجودين ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين ، وذلك عقب دخوله المعبد حاملا 3 مسدسات أثناء صلوات احتفالا بمولد طفل، إلا ان تبادل إطلاق نار بين المهاجم والشرطة أسفر عن إصابته واستسلامه لرجال الأمن.



وفي مايو 2018 قتل إمام مسجد وإصيب مصليان آخران إصابة بالغة في مسجد بالقرب من دربان بجنوب أفريقيا عندما هاجم أشخاص مسلحون بالسكاكين والمسدسات المصلين وذبحوا ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذوا بالفرار.



وفي يناير 2017، قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح على مسجد في كيبيك بكندا، واستهدف المهاجم المصلين أثناء صللاة العشاء مطلقا النار على نحو 40 رجلًا و4 أطفال بعد الصلاة في القاعة الكبرى بالطابق الأرضي للمسجد مما أدى إلى مقتل ستة رجال وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، ولاقى الهجوم وقتها إدانات دولية واسعة، وطالبت النيابة بسجن منفذ الهجوم لمدة 150 عاما.



وفي نوفمبر من العام ذاته، قتل 26 شخصا داخل كنيسة صغيرة جنوب شرق ولاية تكساس في الولايات المتحدة بعدما فتح مسلح النار على المصلين، في. وأفادت السلطات وقتها بأن المسلح قد قتل أيضا.



وأعلن مسؤول في قوات الأمن بتكساس أن مطلق النار كان مزودا برشاش ويرتدي سترة واقية من الرصاص، موضحا أنه لم يتم تحديد هوية المشتبه بإطلاقه النار "بشكل كامل"، لكنه أضاف أن الأمر يتعلق بـ"شاب أبيض في العشرينات من العمر يرتدي ملابس سوداء". واستطاع أن يلوذ بالفرار قبل العثور عليه جثة هامدة داخل سيارته من دون أن يتضح ما إذا كان قد انتحر أو أن أحدا قد أطلق عليه النار.



وكتب ترامب على تويتر وقتها "كان الله في عون الناس في سوذرلاند سبرينغس في تكساس. مكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة إنفاذ القانون في الموقع".



في العام ذاته، نفذت حادثة دهس استهدفت مصلين قرب مسجد في العاصمة البريطانية لندن، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، وفي نوفمبر 2011، وقعت أعمال استهدفت عدة مساجد في فرنسا، وهي مسجد رواس إن بري، ومسجد سانارون ليزو، ومسجد مونتببيليار، وفيل أنيف، ومسجد بو وآخر هذه الأعمال كان في مسجد ديسين في شهر ديسمبر، ليصبح عدد التعديات على المساجد ستة خلال شهرين.



في يوليو 2016، قتل كاهن في هجوم شنه مسلحان مجهولان على كنيسة ببلدة "سانت إتيان دو روفراي" في منطقة نورماندي شمال فرنسا، وقامت الشرطة بقتل المسلحين اللذين كانا قد قاما باحتجاز عدد من الرهائن داخل الكنيسة.



من جهته عبر البابا فرنسيس عن الألم والصدمة إزاء الاعتداء، بحسب بيان صادر عن الفاتيكان وصف العملية ب"الجريمة الهمجية"، قائلا "نشعر بالصدمة لحصول هذا العنف الرهيب في كنيسة، في مكان مقدس يجسد حب الله، إزاء هذه الجريمة الهمجية التي قتل فيها كاهن وأصيب مؤمنون".



وفي أغسطس من العام نفسه، تمّ إطلاق النار على إمام مسجد الفرقان في منطقة كوينز بنيويورك فقُتل هو ومرافقه وهما خارجان من المسجد بعد صلاة الظهر، وفي سبتمبر من العام ذاته، اندلع حريق ليلا في مسجد المركز الإسلامي بمنطقة فورت بيرس في الأميركية، ولم تقع إصابات، وفي الشهر ذاته انفجرت عبوة ناسفة في مسجد بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا.



لكن في يناير، ألقيت قنابل يدوية على 3 مساجد في فرنسا، مسجد بمدينة لو مان غرب البلاد، بينما أطلقت رصاصتان على قاعة صلاة للمسلمين في بور لا نوفيل جنوب البلاد، ووقع اعتداء ثالث في فيل فرنش قرب مدينة ليون، وفي الشهر ذاته، القى مجهولون عبوة مولوتوف حارقة على مسجد في مدينة أوبسالا السويدية.



كما قالت منظمة مراقبة الأعمال العدائية ضد المسلمين في بريطانيا، في عام 2016، إن المساجد فيها تعرضت لحوالي 100 اعتداء منذ 2013، وبحسب التقرير الذي نشرته فإن هذه الاعتداءات شملت أعمال التخريب والإتلاف.