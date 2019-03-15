عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه عندما صرح الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد، بأنه يخاف على مصر من الداخل اكثر من الخارج كان يعي ما يقوله وكان يعكس بكلمات واضحة المعالم تفيد بأن عمليات جماعات إخوان الشيطان تستهدف إعادة بناء جسور وعلاقات مع الطبقات الشعبية و«الغلابة».



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة":" لابد أن تكون الثقافة الإجتماعية قوية من أجل مواجهة محاولات جماعة الإخوان العودة إلى المجتمع عن طريق الإعتماد على الفقر واستغلال احتياج الفئات الشعبية الفقيرة".



وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية تعمل تحت ستار تقديم الخير للشعب ولكنه يمهد الأرض لتنفيذ مخطط كبير يستهدف تدمير الامة العربية بأسرها والعصا الغليظ الذي يقف في مواجهة تدمير الأمة العربية وهي مصر".



وتابع:" نحن المصريون لن نيأس وسنواجه جماعة الإخوان الإرهابية حتى نثبت إننا المنتصرون دائما".