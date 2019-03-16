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مرأة

بدون الذهاب لـ الجيم.. الحركة بالمنزل تحمي النساء من أمراض القلب

السبت 16/مارس/2019 - 05:31 ص
الحركة بالمنزل
الحركة بالمنزل
رشا عوني
كشفت دراسة جديدة، أن ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة يمكن أن تقلل من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 42 في المائة، بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، فإن مجرد الصعود والتنقل لمزيد من الوقت يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22 في المائة.

وأكدت الدراسة أن الأنشطة البسيطة مثل التنزه أو الطهي أو العزف على آلة موسيقية يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على صحة القلب.

ووجدت الدراسة أن هناك ارتفاع طفيف في أمراض القلب لدى النساء منذ عام 2014 وحتى عام 2015 ، وأكدت الدراسة أن النساء الأكبر سنًا لا يحتاجن إلى الدخول إلى صالات الألعاب الرياضية لجني الفوائد ، بل عليهن فقط التحرك خلال اليوم من خلال أعمال بسيطة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن نمط الحياة المستقرة سببًا لزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني والسرطانات والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وهشاشة العظام وامراض القلب.

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