فنانون يدعون كذبا قرابتهم بنجوم الزمن الجميل

في بعض الأحيان يلجأ بعض الفنانين ببداية مشوارهم الفني لزعم وجود صلة قرابة تجمعهم بنجوم الزمن الجميل رغبة منهم في لفت الأنظار إليهم وإلى موهبتهم ولكن هذه المحاولات المبنية على أكاذيب أوقعت هؤلاء النجوم في ورطة.



ينضم حديثًا إلى هذه الحالات فتاتين ظهرا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس وزعما أنهما أحفاد النجم الراحل شكري سرحان ولكن خرجت عائلته لتؤكد كذبها وأنهما ليس لهما أي علاقة بالممثل الراحل وأصدرت عائلة شكري سرحان بيان قالت من خلاله :"في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة cbc استضافت فتاتين ادعيتا بأنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان، وإذ ننوه بأن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ومخالف تمامًا للحقيقة إذ أن الفنان الراحل لم ينجب سوى اثنين من الأبناء الذكور الابن الأكبر هو السفير يحيى شكري سرحان والمقيم بأستراليا مع ابنه الفنان كريم سرحان وهو الحفيد الأول للفنان الراحل والابن الثاني هو الفنان والسيناريست الراحل صلاح شكري سرحان الذي رحل في العام ٢٠١٥ ولديه من الأبناء أربعة فارس ونور والعزيز بالله وليلى وأكبرهم في المرحلة الثانوية".



وأضاف البيان: "لذا سنحتفظ لأنفسنا بالرد المناسب على مثل هذا الادعاء إذا لم تقم القناة ومقدمة البرنامج بالاعتذار رسميا عن هذا الأمر أما الفتاتين سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".



لا يمكن لأحد أن يتخيل أن أمير كرارة وقع في نفس الفخ ولكن هذا ما حدث بالفعل عندما صرح أنه حفيد شكوكو ولكن خرج نجل الفنان الراحل سلطان شكوكو ليكذب أمير ويؤكد أنه كاذب ولكن أمير أوضح الحقيقة خلال استضافته بأحد البرامج وقال: "شكوكو هو خال جدتي وليس جدي".



هذه الظاهرة وصلت للوسط الصحفي ايضًا حيث ادعت صحفية تدعى هند هيكل بوجود صلة قرابة تجمعها بالكاتب محمد حسنين هيكل وكانت تتواصل مع الصحافة والإعلام لتكشف عن تطورات حالته الصحية والحديث عن وفاته وذكرياتها معه ولكن المفاجأة كانت خروج عائلة هيكل لتؤكد أن هند ليست قريبتهم ولا يوجد أي علاقة بينها وبينهم مطالبين الإعلام بالتوقف عن الإستعانة بها للحديث عن الكاتب محمد حسنين هيكل.