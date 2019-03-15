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توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:58 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه ما زال هناك طابور خامس يحاول أن يعيد بناء نفسه داخل المجتمع المصري، وهناك خطة ممنهجة تحاك ضد مصر على كافة الأصعدة.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن هناك خطة كبرى تستهدف توسيع نطاق العمليات على الكرة الأرضية بأكملها ونجد مناطق صراع كبيرة في الشرق الأوسط في أفغانستان وباكستان، ونجد أماكن مشتعلة في الوطن العربي سواء في سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان.

وتابع: "هناك تحرشات روسية صينية أمريكية في قارة أمريكا الجنوبية، وأماكن الصراع منتشرة في مختلف أنحاء العالم".

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