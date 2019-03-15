نقابة التمريض: نحن من الصابرين والناس تنظر إلينا بشكل سيئ

قال أحمد علي، سكرتير عام النقابة العامة للتمريض، إن التمريض هو العمود الفقري للمنظومة الصحية؛ موضحا أن هناك ثقافة خاطئة حيث أن المواطنين ينظرون للممرضين والممرضات بشكل سيئ للغاية.



وأضاف علي، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدراما تسلط الضوء على الجوانب السلبية فقط في مجال عمل الممرضين؛ قائلا: "بعض المسلسلات تتعمد إظهار الممرضات بصورة غير لائقة على الإطلاق"؛ موضحا أنه لا يجب أن نقلل من عمل الممرضين والممرضات ثم نستنجد وننتقد وجود عجز بالكوادر التمريضية.



وأشار إلى أن الممرضين يتواجدون في المستشفيات على مدار 24 ساعة، ويتلقون رواتب متدنية للغاية مقارنة بالقطاع الخاص، ومع ذلك صابرين؛ وختم: "لازم نرفع من شأنهم لأن الصحة مش طبيب وفني معمل وفني أشعة فقط".