ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ترميم العجلات الحربية قبل نقلها للمتحف المصري الكبير

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:03 م
العجلات الحربية
العجلات الحربية
خالد محيي الدين
قال أحمد عبد العال، أخصائى ترميم الآثار الخشبية بالمتحف المصري الكبير، إنهم يمتلكون 6 عجلات حربية فرعونية، موزعين بين المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف الحربي، وخضعت لمجموعة من الفحوصات اللازمة لترميمها من جديد.

وأوضح "عبد العال" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك مجموعة من عمليات الترميم والصيانة الخاصة بالعجلات الحربية، لضمان سلامتها خلال عملية النقل للمتحف المصري الكبير.

وأشار إلي أن العجلات الحربية تتكون من الخشب والنسيج، والتي تحتاج لطريقة لعناية خاصة، حتى لا تتعرض للتلف خلال عملية نقلها.

ترشيحاتنا

اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الارهابي..فيديو

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

تعرف على مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

الشرطة تأخرت 15 دقيقة.. مصاب سعودي في حادث نيوزيلندا يكشف كواليس المجزرة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو

محسن صالح يهاجم أمريكا وأوروبا بعد حادث نيوزيلندا

شيخ الأزهر: المسلمون وحدهم يدفعون ثمن التطرف المنسوب زورا للإسلام

مروج ألعاب قتال شهير مصدوم لذكر اسمه في فيديو مجزرة نيوزيلندا

تأخر قطار الصالحية بسبب عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة

أول تعليق من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الارهابي

شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمشروعات التنموية في توشكى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو
عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو
توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو
عبد الرحمن أبو زهرة: راتبي كان 18 جنيها في المسرح القومي.. فيديو
شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمشروعات التنموية في توشكى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟