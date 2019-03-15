ترميم العجلات الحربية قبل نقلها للمتحف المصري الكبير

قال أحمد عبد العال، أخصائى ترميم الآثار الخشبية بالمتحف المصري الكبير، إنهم يمتلكون 6 عجلات حربية فرعونية، موزعين بين المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف الحربي، وخضعت لمجموعة من الفحوصات اللازمة لترميمها من جديد.



وأوضح "عبد العال" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك مجموعة من عمليات الترميم والصيانة الخاصة بالعجلات الحربية، لضمان سلامتها خلال عملية النقل للمتحف المصري الكبير.



وأشار إلي أن العجلات الحربية تتكون من الخشب والنسيج، والتي تحتاج لطريقة لعناية خاصة، حتى لا تتعرض للتلف خلال عملية نقلها.