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أخبار العالم

رجل أعمال روسي يقيم دعوى قضائية ضد أمريكا بسبب عقوبات

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:57 م
أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا
رويترز
أقام قطب الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة اليوم الجمعة، مدعيا أنها تجاوزت اختصاصاتها القانونية في فرض عقوبات على شركاته وجعله "أحدث ضحية" في التحقيق الأمريكي بشأن تدخل سياسي مزعوم لموسكو.

وفي دعواه القضائية، طلب ديريباسكا من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن أن تمنع وزارة الخزانة الأمريكية من استخدام "القوة التدميرية" لمثل هذه العقوبات الاقتصادية التي قال إنها لا تنسجم مع الدستور الأمريكي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخزانة للحصول على تعقيب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسال للألومنيوم وشركتها الأم (إن+) في أبريل نيسان 2018 عندما وضعت واشنطن الملياردير ديريباسكا في قائمة سوداء مع بضع شخصيات روسية أخرى ذات نفوذ بسبب روابطهم بالرئيس فلاديمير بوتين.

ووافق ديريباسكا في أواخر 2018 على خفض حصته في (إن+) إلى 44.95 بالمئة من 70 بالمئة في اتفاق سمح برفع العقوبات عن روسال و(إن+).

وتحدى قرار رفع العقوبات مسعى قاده الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي للإبقاء عليها. ونفت روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

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