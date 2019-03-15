رئيس بعثة الإسماعيلي: العودة من تونس بالثلاث نقاط هدفنا

أكد المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس أنه لمس لدى جميع اللاعبين إصرارا كبيرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفريقى التونسي.



ويحل الإسماعيلى ضيفا غدا على بطل تونس باستاد رادس فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



وأضاف الكلية :”الأمور تسير على ما يرام داخل المعسكر ،جميع اللاعبين يلتزمون بما وضعه المدير الفنى من برنامج تحضيرى لتلك المباراة، أسعى بكل جهدى لتوفير ما تطلبه البعثة من احتياجات”.



وواصل :”المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى يتواصل باستمرار للاطمئنان على البعثة وأبلغنى بالتحدث مع اللاعبين حول أهمية العودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين شكل الفريق وإسعاد الجماهير”.



وأتم رئيس بعثة الدراويش فى تونس :”المهندس محمود عثمان رصد مكافآت من أجل حث اللاعبين على تحقيق الانتصار من قلب استاد رادس”.