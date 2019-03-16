جامعة القاهرة تنظم ندوة لـ مصطفى الفقي.. غدا

تنظم جامعة القاهرة الأحد، ندوة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري".



تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت ان مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري يستهدف تغيير أفكار الناس علي أسس من الجدية والعمق والإنتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.





