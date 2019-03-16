ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوة لـ مصطفى الفقي.. غدا

السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية
ياسمين سامى
تنظم جامعة القاهرة الأحد، ندوة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري".

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت ان مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري يستهدف تغيير أفكار الناس علي أسس من الجدية والعمق والإنتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.


ترشيحاتنا

شاهد.. تسريبات زي أرسنال للموسم القادم مع شركة الملابس الجديدة

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

مشرف سابق على مرصد الأزهر للتطرف يفك رموز حادث نيوزيلندا الارهابي

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

من أصول فلسطينية.. حكاية مؤسس مسجد نيوزيلندا ونجله المصابين في الحادث الارهابي

النقيب 22 للصحفيين ..ضياء رشوان ترشح للمنصب 3 مرات وفاز به للمرة الثانية

أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو

انتخابات الصحفيين.. الأخبار تحصد 3 مقاعد.. ووجهان جديدان بالمجلس

تعرف على اشتراطات تجهيز وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

الأزهر: العمل بالسمسرة جائز شرعا بشرطين

أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

مدير سوق السيارات المستعملة: حملة خليها تصدي تسببت في ركود تام.. فيديو
أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو
عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟