بالأسماء.. 23 مرشحا على مقعد نقيب عام الصيادلة لانتخابات 2019

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى، علي مقعد النقيب العام للصيادلة.



يبلغ عدد المرشحين علي مقعد النقيب العام 23 عضوا وهم:



كرم كردي

ثروت حجاج

أشرف شعبان

جميل بقطر

علي عوف

علي عبدالله

مصطي عبد الحي

مهاود حبيب

ايهاب قلدس

محمد الشيخ

وائل علي

حسن ابوالعلا

مصطفي إسماعيل

أمل كمال

محمد فوده

حسن إبراهيم

أحمد فارس

ماهر الجمال

منار ميخائيل

محمد مهدي

مصطفي الوكيل

مني المهدي

أيمن عثمان

