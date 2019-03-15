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أخبار العالم

كندا تفرض عقوبات على 15 شركة روسية بسبب الأزمة الأوكرانية

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:27 م
صدى البلد
القسم الخارجي
أعلنت الخارجية الكندية، فرض عقوبات على 15 شركة و114 شخصية روسية، بسبب الأزمة الأوكرانية في مضيق كيرتش، في أعقاب العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على بعض الشخصيات والكيانات الروسية.

وأوضحت الخارجية الكندية، في بيان لها، أن "هذه العقوبات تأتي ردا على أعمال روسيا العسكرية تجاه 3 سفن أوكرانية واحتجاز البحارة الأوكرانيين في البحر الأسود في نوفمبر 2018".

كما أعلنت كندا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الروسية بسبب ما وصفته بـ "استمرار احتلال القرم، وزعزعة الاستقرار شرقي أوكرانيا".

وسبق ان أشار ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية/ اليوم ، إلى أن الولايات المتحدة وشركاؤها عبر الأطلسي لن يسمحوا باستمرار العدوان الروسي على أوكرانيا دون رادع".

واوضحت وزارة الخزانة أن من بين الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم أربعة مسؤولين روس تورطوا في هجوم مضيق كيرتش قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. وأضافت أن ست شركات دفاع روسية لها عمليات في القرم استهدفت اختلاس أصول الدولة الأوكرانية لتوفير الخدمات للجيش الروسي خلال عملية الضم.

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