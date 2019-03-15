سماح السعيد تواصل حدوتة مرة وخيبتنا

تواصل الفنانة سماح السعيد حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "حدوته مرة" والذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة .



مسلسل "حكاية مرة" للمنتج طارق صيام، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.



ومن ناحية أخرى تواصل سماح السعيد عرض مسرحيتها الجديدة خيبتنا ، والذى يقوم ببطولتها كل من الفنان محمد صبحى والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز .

