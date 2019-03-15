ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سماح السعيد تواصل حدوتة مرة وخيبتنا

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:24 م
غادة عبد الرازق وسماح
غادة عبد الرازق وسماح السعيد وأحمد صيام
أحمد البهى
تواصل الفنانة سماح السعيد حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "حدوته مرة" والذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة .

مسلسل "حكاية مرة" للمنتج طارق صيام، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

ومن ناحية أخرى تواصل سماح السعيد عرض مسرحيتها الجديدة خيبتنا ، والذى يقوم ببطولتها كل من الفنان محمد صبحى والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز .

ترشيحاتنا

هجوم انتحاري يستهدف أناسا يغادرون آخر جيب لـ داعش في سوريا

مسؤول تركي كبير: منفذ هجوم نيوزيلندا زار أنقرة

هيفاء حسين تتراجع عن وصفها للمسجد الأقصى بـ قبلة اليهود

عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو

عراقي يفدي نجليه بجسده في هجوم نيوزيلندا الارهابي.. صور

3 مقاعد لأفريقيا.. فيفا يعلن عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو

أطلب العودة.. آخر كلمات قائد الطائرة الإثيوبية قبل تحطمها

ربيع ياسين يعلق على استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف بتقنية اللمس للشاشة كاملة

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

فيديو

بدء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. فيديو وصور
إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو
عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو
توفيق عكاشة: واحد داخل عليا الأستوديو وبيضحك شايفني أراجوز باين.. فيديو
شاهد.. مهارة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟