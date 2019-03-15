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توفيق عكاشة: واحد داخل عليا الأستوديو وبيضحك شايفني أراجوز باين.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:21 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
تعرض الإعلامي توفيق عكاشة، إلى موقف محرج على الهواء، أثناء حديثه عن المخاطر التي تحاك ضد المنطقة العربية وخطط توسيع العمليات وإشعال مناطق الصراع على مستوى العالم.

وقال "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "مش عارف مين اللي داخل يضحك في الأستوديو ده، شايفين أراجوز قاعد باين".

وأضاف: "ده من الناس اللي مكبره دماغها، وهو مش عارف إننا بنتكلم في مصيره وحياته المستقبلية".

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