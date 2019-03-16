التعليم العالي في أسبوع.. الوزير يناقش إنشاء فروع للجامعات الخاصة بالأقاليم.. ويطالب بحملات للكشف على متعاطي المخدرات .. ويفتتح من منشآت جامعية ببني سويف .. وينعي باحثين الطائرة الإثيوبية المنكوبة

2 % من مصروفات طلاب الجامعات الخاصة لدعم صندوق المبتكرين





تدشين المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بالأزهر يضع على كاهلنا المزيد من المسئولية





ندوات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات، وجلسة مجلس الجامعات الخاصة.





عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم.





وأكد الوزير على مساهمة الجامعات الخاصة بنسبة 2% من مصروفات كل طالب لدعم صندوق رعاية المبتكرين تنفيذا لنص القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الصندوق، وذلك لتمكين الصندوق من تنفيذ الأنشطة المنوطة به، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.





واستقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مادالينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة وجاوا ساجاوا مدير جامعة نوفا البرتغالية، وذلك بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون العلمى بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء فرع لجامعة نوفا فى مصر.





وبحث الطرفان البدء بفتح برامج دراسية فى التخصصات الطبية التى تشتهر بها جامعة نوفا، خاصة برامج إدارة المستشفيات، وسلامة المرضى، والتغذية، والعلوم الطبية المساعدة، والصحة العامة.





ونعى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكافة منتسبى العمل الأكاديمي ببالغ الحزن والأسى 3 من الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والمتجهة من أديس أبابا إلي نيروبي، وذلك خلال توجههم إلي مهمة علمية في العاصمة الكينية نيروبيد.





كما شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا بجامعة الأزهر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية.





وأوضح د.خالد عبد الغفار، أن تدشين المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر، يأتي مواكبًا لعدد من الأحداث والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها قارتنا والعالم، والتى تضع على كاهلنا المزيد من المسؤولية والسعي نحو تضافر الجهود المشاركة لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بمستوى قدرات الإنسان ومهاراته انطلاقا من الإيمان بأن الإنسان هو الغاية والهدف والوسيلة لكل تنمية ورفاهية أو تقدم تشهده الدول والمجتمعات.





بينما قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية نهاية الأسبوع لمقر جامعة بني سويف، افتتح خلالها عددًا من المباني والتوسعات الجديدة بالجامعة، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها واستكمالها لكافة المقومات المادية والبشرية المطلوبة.





وشملت الزيارة افتتاح مبنى دار الضيافة، وتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية (بنين، وبنات) وبدء تشغيل بئر استكشافي، و تفقد مبنى كلية الزراعة، ومعهد علوم المسنين، ووضع حجر أساس مسجد الجامعة الكبير، و تفقد تشغيل مجمع حمام السباحة و افتتاح المجمع الخدمي والترفيهي للطلاب، وذلك بالمجمع الكبير للجامعة شرق النيل.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، بمقر جامعة بني سويف.



