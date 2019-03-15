بدء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. فيديو وصور

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" منذ قليل، وذلك من داخل معبد الكرنك، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وشارك فى حفل الافتتاح عدد نجوم الفن منهم لبلبة وامينة خليل وصبري فواز وطارق عبد العزيز وحمزة العيلي، بالإضافة الي النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة الثامنة للمهرجان .



قدمت الحفل الإعلامية أومى ندور من دولة السنغال، ومعها تسنيم رابح المذيعة السودانية، في تقديم أفريقي.



يشارك في حفل الافتتاح وفد من تونس وهى ضيف شرف الدورة الثامنة يضم 30 سينمائيا وفنانا ومبدعا من كبار صناع السينما في تونس من بينهم درة بوشوشة والمخرج نورى بوزيد، والمخرج والمنتج رضا الباهى، والمنتج نجيب عياد والمخرجة مفيدة التلاتلى ويحضر نور الدين الخميرى المخرج المغربى، منصور صورا من السنغال، و180 ضيفا أفريقيا و200 ضيف من القاهرة.