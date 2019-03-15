ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتواصل هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا حول الهجوم الارهابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:25 م
صدى البلد
القسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تواصل هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردين، بشأن الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم الجمعة وأدي إلي مقتل 50 شخصا وإصابة عدد مثلهم من المصلين.

وأبدي ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة نيوزيلندا بأي شكل، معربا عن تضامنه وحبه للحكومة النيوزيلندية.

فيما تلقي رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة ترامب بسيل من السخرية والهجوم الشديد على سياسته.

ورد أحد المدونين على تغريدة الرئيس الأمريكي،: "منفذ الهجوم الإرهابي من محبيك وداعميك والمؤمنين بأفكارك".

وكتب آخر: أراهن أنك أحد آخر الأشخاص الذين أردت التحدث معهم في مثل هذا اليوم.

ترشيحاتنا

السيسي يعزي أسر شهداء الحادث الارهابي بنيوزيلندا.. ويدين الهجوم الآثم

من أصول فلسطينية.. حكاية مؤسس مسجد نيوزيلندا ونجله المصابين في الحادث الارهابي

عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو

وفاة سعودي ترفع عدد ضحايا حادث نيوزيلندا الارهابي إلى 50 شخصا

توفيق عكاشة: واحد داخل عليا الأستوديو وبيضحك شايفني أراجوز باين.. فيديو

احذر التعامل مع أجهزة لاب توب من ماركة شهيرة.. البطاريات تنفجر

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الارهابي..فيديو

أول تعليق من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الارهابي

سفير مصر في نيوزيلندا: 5 مصريين فقدوا فى الحادث الارهابى .. فيديو

كبار أوروبا يهددون بمقاطعة مونديال الأندية

شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمشروعات التنموية في توشكى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

فيديو

بدء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. فيديو وصور
إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو
عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو
توفيق عكاشة: واحد داخل عليا الأستوديو وبيضحك شايفني أراجوز باين.. فيديو
شاهد.. مهارة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟