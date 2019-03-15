ترامب يتواصل هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا حول الهجوم الارهابي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تواصل هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردين، بشأن الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم الجمعة وأدي إلي مقتل 50 شخصا وإصابة عدد مثلهم من المصلين.



وأبدي ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة نيوزيلندا بأي شكل، معربا عن تضامنه وحبه للحكومة النيوزيلندية.



فيما تلقي رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة ترامب بسيل من السخرية والهجوم الشديد على سياسته.



ورد أحد المدونين على تغريدة الرئيس الأمريكي،: "منفذ الهجوم الإرهابي من محبيك وداعميك والمؤمنين بأفكارك".



وكتب آخر: أراهن أنك أحد آخر الأشخاص الذين أردت التحدث معهم في مثل هذا اليوم.

