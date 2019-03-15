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أخبار العالم

تشديد إجراءات الأمن حول مساجد أمريكا بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:14 م
مسجد في نيويورك
مسجد في نيويورك
رويترز
شددت الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة إجراءات الأمن حول المساجد قبل صلاة الجمعة بعد ما قتل مسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا.

قالت الشرطة في نيويورك ومدن أخرى إنها تكثف دورياتها حول المساجد ودور العبادة كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديد محدد.

قال نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه حث المسلمين الذين يؤدون الصلاة في أكثر من ثلاثة آلاف مسجد في أنحاء الولايات المتحدة "على عدم هجر المساجد".

وألقى بيان من "كير" بالمسؤولية جزئيا عن تزايد جرائم الكراهية على ما وصفه "بسياسات إدارة (الرئيس دونالد) ترامب التي تنطوي على نوع من الإسلاموفوبيا والعنصرية وتفوق العرق الأبيض".

قال عوض في المؤتمر الصحفي "اليوم اقتبس الإرهابي من (أقوال) أقوى رجل في العالم وهو الرئيس ترامب... وأود أن أخاطب السيد ترامب. سيد ترامب.. كلماتك تؤثر وسياساتك تؤثر. إنها تؤثر على حياة أبرياء في الداخل وحول العالم".

وقدم الرئيس الأمريكي تعازيه في ضحايا "المذبحة المروعة" التي وصفها البيت الأبيض "بجريمة كراهية شنعاء".

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