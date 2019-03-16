طلب إحاطة لوزير الزراعة لإعفاء الفلاح من غرامات الأرز

تقدم النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات الأرز.



أضاف "عشماوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفلاح هو عصب اقتصاد الدولة، ولابد من الاهتمام به وتقديم الرعاية اللازمة له، وليس بفرض الغرامات التي تعيق استمرار عمله، مؤكدًا على أن زراعة الأرز في الدولة من المحاصيل المهمة جدًا للأرض حيث أنها تقوم بغسل الأرض من نسبة الأملاح، إضافة لإعطاء الأرض الجودة للزراعة أهم المحاصيل الأخرى بعد زراعة الأرز.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما طرحته وزارة الري والزراعة بشأن عدم زراعة الارز، لانه يسبب نقص كبير في نسبة المياة الخاصة بالدولة، هناك حلول مناسبة في ذلك الأمر وهي تغير الجينات الوراثية للأرز حتى لا يستهلك نسبة كبيرة من المياه، وهذا ماتم طرحه من قبل مجموعة من الشباب التابعين لمركز البحوث الزراعية.



وأكد النائب على ضرورة تثبيت عمال التشجير، لافتًا إلى انهم ياخذون راتب شهري قدره 28 جنية، مضيفًا إلى أن هذا الرقم يعتبر قليل جدًا ولا يضيف لهم أي عائد.