الأوقاف: مصر تحقق الريادة في بناء جسور التواصل لتحقيق السلام العالمي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر تحقق الريادة في بناء جسور التواصل الإنساني من القمة العربية الأوروبية ، إلى منتدى الشباب العربي الأفريقي ، إلى منتدى شباب العالم ، مؤمنة بأن التواصل والحوار هما الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العالمي ، وإقرار سبل الحوار بديلا للاحتراب والاصطدام.



جاء ذلك فى تصريح لوزير الأوقاف من مدينة أسوان ، حيث تتوافد صفوة الشباب العربي والأفريقي للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي الذى يبدأ أعماله غدا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأضاف الوزير " لقد أرسى ديننا الحنيف أسس العيش الإنساني المشترك ، واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه".



وأشار إلى أن عقد هذا المنتدى على أرض مصر يؤكد حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها ويعكس ريادتها عربيا وأفريقيا.