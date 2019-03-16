ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف: مصر تحقق الريادة في بناء جسور التواصل لتحقيق السلام العالمي

السبت 16/مارس/2019 - 01:01 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر تحقق الريادة في بناء جسور التواصل الإنساني من القمة العربية الأوروبية ، إلى منتدى الشباب العربي الأفريقي ، إلى منتدى شباب العالم ، مؤمنة بأن التواصل والحوار هما الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العالمي ، وإقرار سبل الحوار بديلا للاحتراب والاصطدام.

جاء ذلك فى تصريح لوزير الأوقاف من مدينة أسوان ، حيث تتوافد صفوة الشباب العربي والأفريقي للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي الذى يبدأ أعماله غدا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير " لقد أرسى ديننا الحنيف أسس العيش الإنساني المشترك ، واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه".

وأشار إلى أن عقد هذا المنتدى على أرض مصر يؤكد حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها ويعكس ريادتها عربيا وأفريقيا.

ترشيحاتنا

فنانون يدعون كذبا قرابتهم بنجوم الزمن الجميل

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

كاف: سننظم أمم أفريقيا على غرار دوري الأمم الأوروبية

الشرطة تأخرت 15 دقيقة.. مصاب سعودي في حادث نيوزيلندا يكشف كواليس المجزرة

يورو نيوز تبرز مشاركة مصر فى بورصة برلين السياحية ITB

فيديو مؤثر.. طفلة بلا أعين تغني لتهدئ نفسها خلال فحص طبي

تعرف على الارهابيين المكتوب اسميهما بسلاح منفذ الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

سفير مصر لدى نيوزيلندا: تورط 6 أشخاص في الحادث الارهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي
شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد
حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟