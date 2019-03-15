مجلس الأمن يصف حادث نيوزيلندا الارهابي بـ الجبان

أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، هجوم نيوزيلندا ووصفه بـ "الشائن والجبان" مؤكدا أن "أي عمل إرهابي هو عمل مجرم وغير مبرر".



قال المجلس المؤلف من 15 دولة في بيان اقترحته الكويت وإندونيسيا "يؤكد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".



وقف ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس دقيقة حداد على أرواح الضحايا.