غدا.. مناقشة كتاب حكايات من زمان وافتتاح معرض كاريكاتيرات عربية بمكتبة القاهرة

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بمئوية ثورة ١٩١٩، تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا بعنوان "كاريكاتيرات عربية - هدى شعراوى وثورة ١٩" بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، وذلك غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



وتشارك رسامة الكاريكاتير الفنانة هويدا إبراهيم فى المعرض، الذى يصور دور المرأة فى ثورة 19، من خلال أكثر من ٨٠ لوحة ل ٥٠ فنانة مصرية وعربية وأفريقية، كما يضم المعرض قسم للبورتريه، للعناصر النسائية الناجحة فى المجتمع المصرى صاحبة البصمة مثل صفية زغلول وأم كلثوم وسميرة موسى وهدى شعراوي، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين .



وعقب افتتاح المعرض، تقيم المكتبة ندوة لمناقشة كتاب "حكايات من زمان" تتحدث فيها الكاتبة مايسة السلكاوى مؤلفة الكتاب، عن صفحاته التى تضم صورا نادرة لسلاطين مصر وكبار مشايخ الأزهر الشريف، ومواقفهم الوطنية التى شكلت فكر ووجدان المصريين، مع حكايات عديدة عن قاهرة المعز والأزهر وخان الخليلى وبين القصرين وغيرها من الأماكن التى شهدت احتفالات المصريين بأعيادهم وأفراحهم وأحزانهم .