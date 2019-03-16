برلماني: أولمبياد الأزهر يخلق صلاحيات سياسية بين أفريقيا ومصر

أشاد النائب حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات الأولمبياد لشباب الجامعات الأفريقية، لافتًا إلى أنها سيكون لها عائد إيجابي على الاقتصاد المصري للدولة.



وأضاف "عشماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الفعاليات ستعمل على التواصل الايجابي بين شباب القارة الافريقية والشباب المصري، إضافة إلى خلق صلاحيات سياسية واقتصادية بين القارة السمراء وبين مصر، وتبادل الأفكار بينهم مما سيعود بالنفع على الجميع في النهاية.



وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة، إلى أن الشباب المصري صاحب فكر ولديه خبرة ، ووعي ووجود من هذا الربط سينتج عنه تلاقي افكار كبير جدًا، وسيكون له أثر إيجابي كبير.



جدير بالذكر كان قد أعلن الأزهر انطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر، بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة بمنطقة الخليفة المأمون بالقاهرة، وتستمر منافسات الأولمبياد حتى الثامن عشر من مارس الحالي.



ويعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".