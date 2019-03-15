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وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:44 م
حادث نيوزيلندا الإرهابي
حادث نيوزيلندا الإرهابي
هاني حسين
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في نيوزيلندا، بعد الحادث الإرهابي للتأكد من عدم وجود مصريين داخل المسجد.

وأضافت "مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "بتواصلي مع أعضاء الجالية المصرية أبلغتني سيدات بأن أزواجهن وأبنائهن لم يعودوا من المسجد ولم يجدوهم بين المصابين".

وتابعت: "لا أستطيع التأكيد على تواجد شهداء مصريين حتى الآن ولكن هناك مفقودين مصريين حتى الآن".

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